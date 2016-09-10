Сборная России по хоккею сыграет с командой Чехии в рамках подготовки к Кубку мира

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ПРАГА, 10 сентября. /ТАСС/. Сборная России по хоккею проведет свой второй выставочный матч в рамках подготовки к Кубку мира. Россияне второй раз за три дня сыграют с командой Чехии.
Первый матч команды провели в четверг в Санкт-Петербурге. Сборная России одержала победу со счетом 4:3.
Как подчеркнул капитан российской команды Александр Овечкин, на данном этапе важен не результат, а возможность для хоккеистов наработать связи и приспособиться к игровой системе.
"Важно, чтобы звенья сыгрались, игроки лучше почувствовали друг друга и игровую систему. С каждой игрой мы будем прибавлять, сейчас мы должны сделать задел на будущее", - заявил Овечкин после часовой тренировки на пражской "О2 Арене".
По сравнению с первым матчем в сборной России будут два изменения. Защитника Андрея Маркова и нападающего Павла Дацюка заменят соответственно Алексей Емелин и Артем Анисимов.
Об этом сообщил тренер Харийс Витолиньш. Дацюк, в свою очередь, заверил, что проблем со здоровьем у него нет и поблагодарил тренеров за предоставленный отдых.
Кроме того, ожидается, что место в воротах займет Семен Варламов. В первой встрече ворота россиян защищал Сергей Бобровский. Третий заявленный на турнир голкипер - Андрей Василевский.
Сборная России перебралась из Санкт-Петербурга в Прагу в пятницу утром. "Игроки немножко усталые, потому что уже в семь утра мы выехали из гостиницы - есть недосып у команды, - рассказал Витолиньш. - Прилетели, нужно было быстро пообедать, потому что уже пришло время тренировки. У нас достаточно времени для восстановления, все идет по распорядку, настроение хорошее".
По словам тренера, в тренировочный процесс после первой игры были внесены определенные коррективы. "Мы еще разберем первый матч. В частности, это касается зоны обороны, где вчера возникли определенные проблемы. На своем "пятаке" мы проигрывали отскоки и добивания", - отметил он.
Одна из главных особенностей предстоящего матча заключается в том, что он пройдет на площадке европейского размера. "Завтра будет совсем другая игра.
Здесь большая площадка, лед не самого лучшего качества - шайба прыгает. Чем меньше площадка, тем игра примитивнее и зрелищнее - в прошлом матче был момент за моментом, игрок делает один шаг и уже оказывается на убойной позиции", - объяснил разницу Витолиньш.
Что касается сборной Чехии, то, как уже было объявлено, место воротах в субботней встрече займет Михал Нойвирт. Под вопросом участие нападающего Владимира Соботки, который получил повреждение ключицы в первой игре.
Окончательное решение по нему будет принято на утренней раскатки в субботу. Сборная России отказалась от занятий на арене, команда вернется на лед непосредственно перед игрой.
Матч между сборными Чехии и России начнется в 17:30 мск.