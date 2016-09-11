Хоккеист СКА Вячеслав Войнов опроверг информацию о ДТП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Защитник санкт-петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Вячеслав Войнов не попадал в ДТП в воскресенье. Об этом сообщил игрок, которого цитирует пресс-служба клуба.

Ранее портал Life сообщил, что защитник попал в ДТП на Крестовском острове вместе с женой.

"Это клевета, - сказал Войнов. - По этому вопросу обращусь к юристу".

Ранее и.о. главного тренера клуба Петр Воробьев сообщил ТАСС, что защитник принял участие в воскресной тренировке и не имеет проблем со здоровьем.

СКА проведет следующий матч чемпионата КХЛ дома с череповецкой "Северсталью" 13 сентября. Войнов выступает в составе СКА с 2015 года. Хоккеист является бронзовым призером чемпионата мира - 2016 в составе сборной России.