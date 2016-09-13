"Ростов" крупно проиграл "Баварии" в дебютном матче группового этапа Лиги чемпионов

Игроки "Ростова" в борьбе с полузащитником "Баварии" Ренату Саншешем © AP Photo/Matthias Schrader

МЮНХЕН /Германия/, 13 сентября. /ТАСС/. Российский "Ростов" в гостях крупно уступил немецкой "Баварии" со счетом 0:5 в своем первом в истории матче групповой стадии Лиги чемпионов по футболу. Встреча квартета D прошла на "Альянц-Арене" в Мюнхене.

Голы в ворота "Ростова" забили Роберт Левандовски (28-я минута, с пенальти), Томас Мюллер (45), Джошуа Киммих (53, 60) и Хуан Бернат (90).

В другом матче группы D испанский "Атлетико" обыграл в гостях голландский ПСВ со счетом 1:0.

По итогам прошлого сезона "Ростов" занял второе место в чемпионате России и обеспечил себе участие в квалификации Лиги чемпионов. Ранее, обыграв в плей-офф турнира по итогам двухраундового противостояния голландский "Аякс", ростовчане впервые в своей истории вышли в групповую стадию турнира.

Наставник "Баварии" итальянец Карло Анчелотти стал первым тренером, возглавлявшим семь клубов в Лиге чемпионов. Ранее он участвовал в главном клубном турнире Европы с итальянскими "Пармой", "Ювентусом", "Миланом", английским "Челси", французским "Пари Сен-Жермен" и испанским "Реалом". Итальянец трижды становился победителем Лиги чемпионов в качестве тренера: дважды с "Миланом" (2003, 2007) и один раз с "Реалом" (2014).

В следующем туре группового этапа "Ростов" примет ПСВ, "Бавария" в гостях сыграет с "Атлетико". Матчи пройдут 28 сентября.