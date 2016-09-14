Расходы на подготовку к ЧМ-2018 по футболу увеличены на 1,4 млрд рублей

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Расходы на подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года увеличены на 1,4 млрд рублей. Об этом сообщается в постановлении правительства "О внесении изменений в Программу подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу".
Расходы на реализацию программы увеличились с 618 млрд 265,6 млн до 619 млрд 670,5 млн рублей.
Согласно документу, 331 млрд 279 млн будет выделено из федерального бюджета, 92 млрд 212,2 млн - из региональных бюджетов, 196 млрд 179,3 млн - юридическими лицами.
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
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