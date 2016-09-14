Евгений Гинер поддержал идею потолка зарплат для молодых футболистов

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МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров, Илья Андреев/. Потолок зарплат для молодых игроков может принести пользу российскому футболу. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент ЦСКА, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Евгений Гинер.
Предполагается, что вопрос введения в российском футболе потолка зарплат для молодых игроков будет обсуждаться на конференции РФС 24 сентября.
На вопрос, есть ли смысл в потолке зарплат для молодых футболистов, Гинер ответил: "Я считаю, что да. Сужу на своем примере. Если бы в 19-20 лет, когда у меня было 100 рублей, мне бы дали сразу 500 тысяч, то я бы потерял землю, улетел бы в небеса, считая, что поймал бога за бороду. У нас есть хорошие футболисты, которые потом просто исчезают, но если посмотреть глубже, то окажется, что такой игрой уже купил квартиру и машину, научился ходить по ночным клубам, но, к сожалению, закончил с футболом".
"Очень мало молодых ребят, которые могут пережить такую ситуацию. Если все происходит поэтапно, тогда это нормально", - добавил президент ЦСКА.
Полную версию интервью Евгения Гинера читайте на сайте tass.ru.