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Сырцов продолжит работу в антидопинговой комиссии EWF

Спорт
15 сентября, 18:04 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова
Бывший президент Федерации тяжелой атлетики России надеется, что его работа на этом посту будет полезной для российских спортсменов
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Сергей Сырцов

Сергей Сырцов

© ИТАР-ТАСС/Юрий Машков, архив

МОСКВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сергей Сырцов, подавший в четверг в отставку с поста президента Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), намерен продолжить работу на должности председателя антидопинговой комиссии Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF). Об этом он сообщил ТАСС.

"Я продолжаю работу в европейской федерации, перевыборы были совсем недавно, - рассказал Сырцов. - Надеюсь быть полезным на этом посту для российской тяжелой атлетики. А дальше моя работа в этой должности будет зависеть от позиции нового руководства ФТАР".

29 июля Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила российских штангистов от участия в Играх 2016 года из-за многочисленных случаев нарушения антидопинговых правил.

Сырцов возглавлял ФТАР с 2010 года. Отчетно-выборная конференция федерации состоится 29 сентября. На выборы президента организации уже выдвинуты кандидатуры главы попечительского совета ФТАР Сергея Еремина, вице-президента ФТАР по международному сотрудничеству Максима Агапитова и члена технического комитета IWF Вячеслава Клокова.

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