Инфантино: допинговые скандалы никак не могут повлиять на проведение ЧМ-2018 в России

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ЛОНДОН, 16 сентября. /ТАСС/. Допинговые скандалы в российском спорте не могут повлиять на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в России, расследования по этому вопросу никак не связаны с турнирами Международной федерации футбола (ФИФА).
Такое мнение высказал президент ФИФА Джанни Инфантино в интервью агентству Associated Press.
"Не в моей компетенции оценивать доклад (Макларена) о допинге в российском спорте, - сказал Инфантино. - Как президент ФИФА, я должен сосредоточиться на футбольных вопросах. Если в докладе есть указания на допинг в футболе, то компетентные органы ФИФА будут иметь дело с этим. Мы должны рассматривать чемпионат мира 2018 года как шанс для ФИФА и России предстать в выгодном свете, в качестве организатора и гостеприимной страны".
"Давайте работать в этом направлении в позитивном ключе, а не пытаться подорвать проведения турнира. Если профессор Макларен владеет доказательствами, он их отправит в комитет ФИФА по этике, который и будет принимать решение, имеют ли место нарушения. До тех пор я, конечно, не намерен участвовать ни в каких спекуляциях", - добавил он.
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