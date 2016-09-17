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Австралийское антидопинговое агентство отрицает вину спортсменов из списка Fancy Bears

Спорт
17 сентября, 19:54 UTC+3 СИДНЕЙ СИДНЕЙ 17, сентября. /ТАСС
Хакерская группа Fancy Bears ранее опубликовала на своем сайте документы, согласно которым WADA допускало применение запрещенных веществ спортсменами разных стран
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СИДНЕЙ, 17 сентября. /ТАСС/. Антидопинговое агентство Австралии заявило, что спортсмены этой страны, имена которых фигурируют в списке хакерской группы Fancy Bears, не нарушали антидопинговых правил.

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Текст заявления приводит пресс-служба организации.

Хакерская группа Fancy Bears, взломавшая базу данных антидопинговой системы ADAMS, ранее опубликовала на своем сайте документы, согласно которым Всемирное антидопинговое агентство (WADA) допускало применение запрещенных веществ спортсменами разных стран, в том числе тремя представителями Австралии, участвовавшими в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро: Ким Бреннан (олимпийская чемпионка в академической гребле), Александром Белоноговым (серебряный призер Олимпиады в академической гребле) и велогонщиком Джеком Бобриджем (серебро Игр на треке в командном преследовании).

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"Австралийских спортсмены получали соответствующие разрешения на употребление указанных препаратов. Эти вещества содержались в лекарствах от серьезных заболеваний, таких как ревматоидный артрит и аллергия. Данные случаи нельзя рассматривать как употребление допинга", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Австралийское антидопинговое агентство осуждает хакерские атаки группы Fancy Bears, так как это "неуважение к здоровью и личной жизни спортсменов".

Система ADAMS - онлайн-программа для сбора и хранения данных, в которой содержатся данные о местонахождении спортсмена, пройденных им допинг-тестах и их результатах, разрешениях на терапевтическое использование препаратов.

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