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Гол Игнашевича принес ЦСКА победу над "Крыльями Советов" в матче РФПЛ

Спорт
18 сентября, 19:15 UTC+3 САМАРА САМАРА 18, сентября. /ТАСС
После семи матчей "Крылья Советов", не имея в активе ни одной победы, с двумя баллами замыкают турнирную таблицу чемпионата России, ЦСКА с 17 очками занимает второе место
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САМАРА, 18 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА победил самарские "Крылья Советов" в матче седьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча проходила на стадионе "Металлург" в Самаре.

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У хозяев голом отметился Дмитрий Ятченко (44-я минута), для него этот мяч стал первым за 205 матчей в чемпионате России. В составе ЦСКА голы на счету Александра Головина (7) и Сергея Игнашевича (77).

После семи матчей "Крылья Советов", не имея в активе ни одной победы, с двумя баллами замыкают турнирную таблицу чемпионата России. ЦСКА занимает второе место с 17 очками.

В следующем туре ЦСКА 24 сентября на своем поле встретится с "Краснодаром", "Крылья Советов" 26 сентября на выезде сыграют с пермским "Амкаром".

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