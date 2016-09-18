Гол Игнашевича принес ЦСКА победу над "Крыльями Советов" в матче РФПЛ

САМАРА, 18 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА победил самарские "Крылья Советов" в матче седьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча проходила на стадионе "Металлург" в Самаре.

У хозяев голом отметился Дмитрий Ятченко (44-я минута), для него этот мяч стал первым за 205 матчей в чемпионате России. В составе ЦСКА голы на счету Александра Головина (7) и Сергея Игнашевича (77).

После семи матчей "Крылья Советов", не имея в активе ни одной победы, с двумя баллами замыкают турнирную таблицу чемпионата России. ЦСКА занимает второе место с 17 очками.

В следующем туре ЦСКА 24 сентября на своем поле встретится с "Краснодаром", "Крылья Советов" 26 сентября на выезде сыграют с пермским "Амкаром".