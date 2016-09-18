Китайцы выиграли медальный зачет прошедшей без участия сборной РФ Паралимпиады

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 сентября. /ТАСС/. Сборная Китая стала победителем общекомандного зачета Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро, которые впервые с 1988 года прошли в отсутствие сборной России.

Международный паралимпийский комитет 7 августа, ровно за месяц до старта Паралимпиады, на основании доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена о допинге в российском спорте принял решение отстранить около 300 российских паралимпийцев от участия в Играх.

Паралимпийцы разыграли 528 комплектов наград в 23 видах спорта, и безоговорочными победителями досрочно стали китайцы, которые завоевали 105 золотых, 81 серебряную и 57 бронзовых наград. У британцев 64 золотых, 39 серебряных и 44 бронзовых медалей, что почти в два раза меньше, чем у победителей.

На летних Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне сборная России заняла второе место с 36 золотыми, 38 серебряными и 28 бронзовыми наградами. Первой также была сборная Китая с 95 золотыми медалями. Команда Великобритании оказалась третьей, сборная Украины - четвертой, спортсмены Австралии - пятыми, США - шестыми.

Учитывая картину последней Олимпиады и отсутствие сборной России, каждая из команд, следовавшая в общекомандном зачете за россиянами, получила шанс подняться на строчку выше. В этой ситуации конкуренция за третье место развернулась между сборными Украины и США. К началу последнего соревновательного дня, в который были разыграны последние 10 медалей Игр, у украинцев была на счету 41 золотая медаль, у сборной США - 40. Золота Игр американцам последний день не принес, и команда Украины сохранила третье место.

Флаг России на Паралимпиаде

Отстраненные российские паралимпийцы получили поддержку из столицы Игр-2016 Рио-де-Жанейро.

Один из членов делегации сборной Белоруссии Андрей Фомочкин пронес флаг России во время парада атлетов на церемонии открытия Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в знак солидарности с российскими паралимпийцами, которых не допустили к Играм. Позже за этот поступок он был лишен аккредитации на Игры.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия белоруса "поступком, достойным восхищения", которые заслуживают "самой высокой оценки чисто в человеческом плане". Также слова благодарности и поддержки Фомочкину выразили многие российские спортсмены и чиновники.

Российские паралимпийцы без наград не остались

В качестве альтернативы Паралимпийских игр в Подмосковье был организован турнир для отстраненных российских спортсменов.

Призовые были идентичны тем, которые паралимпийцы могли бы получить за успешное выступление в Бразилии. Спортсмены не раз превышали мировой рекорд - в легкой атлетике, стрельбе из лука, плавании, но ратифицированы эти результаты не будут - это возможно только на международных соревнованиях определенного уровня.

По словам министра спорта РФ Виталия Мутко, рекорды на этом турнире не были главной целью: "Не для того мы все это делали. А заслуги спортсменов и их результаты будут адекватно оценены", - сказал он.

Что дальше?

Уже через два года стартуют зимние Игры в южнокорейском Пхенчхане. А борьба за право участия в них начинается уже в этом сезоне - квоты на турниры олимпийского года будут определяться по результатам чемпионатов мира, куда россиянам еще надо пробиться.

Жанна Громова, тренер, которая привела к победам на Паралимпийских играх, начиная с Нагано-1998, множество российских спортсменов, рассказала ТАСС: "Сейчас все идет к тому, что мы можем не успеть проделать определенные процедуры и принять участие в предстоящем чемпионате мира по лыжным гонкам. И такая же ситуация в горных лыжах, керлинге".

Как сообщила Громова, не выступая в нынешнем сезоне, спортсмены автоматически не попадут на следующий, а значит, и на Игры.

Следствие продолжается

Международный паралимпийский комитет обнародует критерии для восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации лишь после завершения всех судебных тяжб, касающихся недопуска атлетов из РФ к Играм-2016, заявил на итоговой пресс-конференции глава МПК Филипп Крейвен, отвечая на вопрос ТАСС. А расследования Ричарда Макларена, по итогам доклада которого спортсмены России лишились возможности участия в Паралимпиаде, продолжается.

Независимая комиссия WADA под руководством Макларена 18 июля представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе утверждается, что система по сокрытию положительных допинг-проб в России применялась в 643 случаях с 2011 по 2015 год, всего в ней были задействованы атлеты из 30 видов спорта. Это расследование стало причиной недопуска некоторых российских спортсменов до Олимпиады в Рио-де-Жанейро, а также всей паралимпийской сборной России до Игр 2016 года.

По словам Макларена, дата выхода следующей части еще не определена: "Пока дата публикации второй части доклада не определена, мы находимся во второй фазе процесса расследования - собираем информацию, полученную при работе со спортсменами и национальными федерациями, фигурирующими в нашем расследовании. На это уйдет еще несколько месяцев", - сообщил Макларен.

Паралимпийская сборная России. Досье

Отстранение российской сборной от участия в XV летних Паралимпийских играх 2016 г. Досье