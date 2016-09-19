Постояльцы отеля в Торонто, где живут хоккеисты РФ, были эвакуированы

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Постояльцы отеля в Торонто, где живут хоккеисты РФ, были эвакуированыСпорт 19 сентября, 17:20
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ТОРОНТО /Канада/, 19 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Постояльцы отеля в Торонто, где проживает сборная России по хоккею во время Кубка мира, были эвакуированы утром в понедельник после срабатывания противопожарной сирены. Об этом ТАСС сообщил сотрудник службы безопасности отеля.
"Противопожарная система сработала приблизительно в 07:30. Все постояльцы гостиницы, включая и членов команд, были эвакуированы, - рассказал сотрудник. - Среди них были и представители сборной России, которые могли переждать тревогу в автобусе, прежде чем вернуться".
По словам собеседника, приблизительно через 10 минут постояльцы отеля смогли вернуться в свои номера.
"Пожарная тревога сработала, поскольку система могла среагировать на дым кого-то из тех, кто курил в этот момент", - подчеркнул сотрудник службы безопасности.
Отель, где проживают российские хоккеисты, находится приблизительно в 10 минутах ходьбы от арены, где проходят матчи Кубка мира.
Сборная России проведет на Кубке мира свой второй матч в ночь на 20 сентября в 03:00 мск.