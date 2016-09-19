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Хоккеист Кучеров не советовал тренеру ставить его в сборной РФ в звено с Наместниковым

Спорт
19 сентября, 19:32 UTC+3 ТОРОНТО корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Никита Кучеров напомнил, что играл с Владиславом Наместниковым в клубе Американской хоккейной лиги "Сиракьюз" в одном звене, а также в "Тампе" в прошлом сезоне
Материал из 1 страницы
Никита Кучеров и Владислав Наместников

Никита Кучеров и Владислав Наместников

© Matt Kincaid/Getty Images

ТОРОНТО /Канада/, 19 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной России по хоккею Никита Кучеров не советовал главному тренеру команды Олегу Знарку ставить его в одно звено с партнером по клубу Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" Владиславом Наместниковым. Об этом он рассказал журналистам.

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Кучеров на Кубке мира играет в тройке с Александром Овечкиным и Павлом Дацюком.

"С Намесом (прозвище Наместникова. - Прим. ТАСС) мы играли в клубе Американской хоккейной лиги "Сиракьюз" в одном звене, а также в "Тампе" в прошлом сезоне. Да, есть взаимопонимание, но решают тут тренеры, - сказал он. - Здесь собраны все самые лучшие игроки, понятно, что не все будут играть, и это тренерское решение, кого ставить или нет. Я первый раз в сборной, не думаю, что мое слово что-то решает".

Дацюк является игроком высочайшего класса, считает Кучеров. "Получаешь удовольствие, на тренировках с ним разговариваешь, просто берешь пример с него", - отметил он.

По мнению Кучерова, игроки сборной России в матче с командой Северной Америки (не старше 23 лет) постараются выложиться на 100 процентов. "Все понимают, в какой позиции мы находимся. Вчера (в матче со шведами - 1:2) мы не играли в свой лучший хоккей, теряли много шайб в средней зоне и не так много держали шайбу в их зоне, не создавали много моментов, мало бросали, передач было больше, чем бросков. Все понимают ситуацию и постараются выложиться на 100 процентов", - отметил он.

Сборные России и Северной Америки сыграют в ночь на 20 сентября в 03:00 мск.

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