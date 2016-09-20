Юристы паралимпийцев РФ направили запрос в компанию-производитель емкостей для допинг-проб

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МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Юристы, представляющие интересы российских паралимпийцев, направили официальный запрос в компанию-производитель емкостей для допинг-проб "Берлингер" об установлении фактов вскрытия анализов спортсменов. Об этом ТАСС сообщил юрист Артем Пацев.
Ранее спортивный агент Андрей Митьков сообщил ТАСС, что шестикратный паралимпийский чемпион Роман Петушков и еще трое российских призеров Паралимпийских игр в Сочи сообщили об упоминании их имен в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена и должны дать объяснение по возникшим к ним вопросам.
"Отправили запрос в "Берлингер" - возможны ли какие-то вмешательства посторонние, можно ли открыть или закрыть крышку без следов. Это патентованная технология, они поставляют их уже много лет. Они должны дать свое заключение, было или нет вскрытие", - сказал Пацев.
"В среднем ответ может прийти в течение месяца. Речь о том, что пока никакие мероприятия не начались. Никаких процедур против них (паралимпийцев) нет", - заключил юрист.
18 июля независимая комиссия WADA во главе с Ричардом Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. На его основе исполком WADA рекомендовал Международному олимпийскому комитету (МОК), Международному паралимпийскому комитету (МПК) и всем международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в своих соревнованиях. В докладе Макларена говорилось, что выявлено 35 положительных допинг-проб у российских паралимпийцев. При этом сообщалось, что Макларен направил в МПК, WADA и международные федерации конкретный перечень имен спортсменов, чьи допинг-пробы могли быть подменены.
Международный паралимпийский комитет 7 августа дисквалифицировал Паралимпийский комитет России и отстранил российских спортсменов от участия в Паралимпийских играх 2016 года.