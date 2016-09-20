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Бывший шведский хоккеист Альфредссон получил гражданство Канады на церемонии в рамках КМ

Спорт
20 сентября, 21:08 UTC+3 ТОРОНТО корр. ТАСС, Олег Кошелев
Наряду с Альфредссоном, который выступал за "Оттаву" в течение 17 лет, гражданство получили еще 102 человека
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ТОРОНТО /Канада/, 20 сентября. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Бывший игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава Сенаторз" и сборной Швеции Даниэль Альфредссон получил канадское гражданство в ходе специальной церемонии в Торонто в рамках Кубка мира, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Церемония организована при поддержке Министерства гражданства и иммиграции Канады, НХЛ и профсоюза игроков НХЛ (НХЛПА). Наряду с Альфредссоном, который выступал за "Оттаву" в течение 17 лет, гражданство получили еще 102 человека. Мероприятие является частью проекта World Cup of Hockey 2016 Legacy Project, призванного поддержать тех соискателей канадского гражданства и беженцев, кто играет в хоккей на территории Большого Торонто (город и четыре региональных муниципалитета).

В церемонии приняли участие комиссар НХЛ Гэри Беттмэн и исполнительный директор НХЛПА Дон Фер.

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