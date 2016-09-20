Ротенберг: руководство ФХР встретится с НХЛ по поводу организации КМ-2020 в России

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ТОРОНТО /Канада/, 20 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) во вторник встретится с руководителями Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по вопросу проведения в России Кубка мира 2020 года. Об этом журналистам сообщил первый вице-президент ФХР, руководитель российской делегации на Кубке мира Роман Ротенберг.
"Мы готовы организовать на высочайшем уровне этот турнир. У нас сегодня будет встреча с Бэттмэном (комиссионер НХЛ) и Дэйли (вице-президент НХЛ), мы готовы обсуждать эти вопросы".
По словам Ротенберга, вопрос по участию игроков НХЛ на Олимпиаде 2018 года по-прежнему в работе. "Мы обсуждаем эти моменты с IIHF (Международная федерация хоккея - прим. ТАСС). Конкретных новостей нет", - отметил он.
Ранее глава IIHF Рене Фазель рассказал ТАСС, что соглашение между IIHF и НХЛ о возможном участии хоккеистов лиги в олимпийском турнире 2018 года не будет заключено в Торонто.