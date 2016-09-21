УЕФА представил логотип и слоган чемпионата Европы по футболу 2020 года

ЛОНДОН, 21 сентября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально презентовал логотип и слоган чемпионата Европы по футболу 2020 года, который пройдет в 13 странах. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Логотипом турнира был выбран мост, а один из слоганов соревнований: "Объединенные граждане футбола".

В сентябре 2014 года исполком УЕФА принял решение о том, что чемпионат Европы 2020 года пройдет в 13 странах. По три матча группового этапа и по встрече 1/4 финала состоятся в Санкт-Петербурге (Россия), Риме (Италия), Мюнхене (Германия) и Баку (Азербайджан). Еще восемь городов примут по три матча группового этапа и по встрече 1/8 финала - Копенгаген (Дания), Бухарест (Румыния), Амстердам (Нидерланды), Дублин (Ирландия), Бильбао (Испания), Будапешт (Венгрия), Брюссель (Бельгия) и Глазго (Шотландия).

Полуфиналы и финал соревнований состоятся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.