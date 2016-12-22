Фигурист Самарин сдержал слово тренеру, выполнив четверной прыжок в короткой программе

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Александр Самарин после неудачной разминки перед короткой программой на чемпионате России в Челябинске пообещал тренеру Светлане Соколовской выполнить прыжок в четыре оборота и сдержал свое слово. Об этом фигурист рассказал журналистам после проката.

Самарин получил за прокат короткой программы 87,41 балла и занимает второе место.

"На разминке перед стартом у меня ни разу не получился четверной тулуп, тренер занервничала, - рассказал Самарин. - Но я пообещал - выполню, и сделал это. Правда, после четверного был неудачный выезд и запланированный каскад не получился, пришлось цеплять его к тройному лутцу во второй половине программы, этот вариант у меня "напрыган" еще с юниорских стартов".

Спортсмен отметил, что получает удовольствие от короткой программы с четверным прыжком (на юниорском уровне этот элемент не исполняется). "Головой тяжело подойти к исполнению короткой программы с четверным прыжком, но я больше получаю удовольствие с такими программами, - отметил Самарин. - Я чувствую, что стал взрослее и могу конкурировать с теми, за кем наблюдал только по телевизору".

Произвольную программу мужчины покажут 23 декабря.