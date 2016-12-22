Инфантино: ЧМ-2018 по футболу в России будет "чистым" в плане допинга

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МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, будет "чистым" в плане допинга. Уверенность в этом высказал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, чьи слова приводит испанское издание Marca ("Марка").
Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен 9 декабря представил вторую часть доклада о допинге в России. В нем, в частности, говорится, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в махинации с допинг-пробами.
"Вопрос допинга на чемпионатах мира контролируется на сто процентов, - сказал Инфантино. - Вся антидопинговая программа на мировых первенствах в ЮАР и Бразилии контролировалась ФИФА, и в России будет так же. Тестирование будет проводиться в лабораториях, имеющих аккредитации WADA. Это будет "чистый" чемпионат мира".
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону.