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Инфантино: ЧМ-2018 по футболу в России будет "чистым" в плане допинга

Спорт
22 декабря, 16:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, декабря. /ТАСС
Глава ФИФА заявил, что вопрос допинга на чемпионатах мира контролируется на сто процентов
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Джанни Инфантино

Джанни Инфантино

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, будет "чистым" в плане допинга. Уверенность в этом высказал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, чьи слова приводит испанское издание Marca ("Марка").

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Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен 9 декабря представил вторую часть доклада о допинге в России. В нем, в частности, говорится, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в махинации с допинг-пробами.

"Вопрос допинга на чемпионатах мира контролируется на сто процентов, - сказал Инфантино. - Вся антидопинговая программа на мировых первенствах в ЮАР и Бразилии контролировалась ФИФА, и в России будет так же. Тестирование будет проводиться в лабораториях, имеющих аккредитации WADA. Это будет "чистый" чемпионат мира".

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону.

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