Бюджет ФК "Динамо" планируется сократить более чем на 60%

СМИ: РЖД хотят создать виртуального оператора мобильной связиЭкономика и бизнес 23 декабря, 1:25
Мобильная игра Pokemon Go вышла на Apple WatchЭкономика и бизнес 23 декабря, 1:18
Боксер Ковалев назвал Уорда сыном судей и призвал провести бой-реваншСпорт 23 декабря, 1:13
Полицейские в ходе рейдов в Иркутске за сутки изъяли 10 тыс. бутылок "Боярышника"Происшествия 23 декабря, 1:00
"Фиорентина" и "Наполи" сыграли вничью со счетом 3:3 в матче чемпионата Италии по футболуСпорт 23 декабря, 0:57
Запланированная на Рождество забастовка бортпроводников British Airways отложенаОбщество 23 декабря, 0:54
Театр Вахтангова проводит в последний путь Вячеслава ШалевичаКультура 23 декабря, 0:44
Путин и Нетаньяху обсудили вопросы взаимодействия в борьбе с терроризмомПолитика 23 декабря, 0:37
Пардью уволен с поста главного тренера английского футбольного клуба "Кристал Пэлас"Спорт 23 декабря, 0:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Бюджет московского футбольного клуба "Динамо" планируется сократить по сравнению с прошлым годом более, чем на 60 процентов. Об этом журналистам сообщил председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский.
"Вопрос о приобретении дорогих игроков стоять не будет", - заявил он.
По словам Стржалковского, окончательное решение о передаче банком ВТБ 74% акций футбольного клуба "Динамо" ВФСО "Динамо" будет принято 29 декабря.
"Мы намерены провести экстренное заседание 29 декабря, на котором должны принять окончательное решение. На сегодняшний день оно не принято, но и не отклонено. Решение будет принято совместно с ВТБ, Центральным советом "Динамо" и фирмой, перед которой есть долг. Многое будет исправляться в "Динамо", - сказал Стржалковский.
"Остались задолженности перед некоторыми организациями, а именно Efflen Construction Limited с Кипра", - отметил он.
Ранее в СМИ неоднократно сообщалось, что "Динамо" имеет значительные долги. "Вопрос о передаче акций от ВТБ обществу сложный, комплексный, мы обсуждали его детально. В случае приобретения, Центральный совет "Динамо" становится владельцем 99 с лишним процентов акций и несет полностью ответственность за клуб. Любая организация должна четко понимать, как выполнять свои обязательства и какие они будут - в данном случае по текущей задолженности, кредитам и содержанию команды на следующие годы", - сказал Стржалковский.
ВТБ является спонсором "Динамо" с 2008 года. Ранее первый заместитель председателя правления ВТБ, член совета директоров ФК "Динамо" Василий Титов сообщил ТАСС, что финансирование клуба со стороны банка в 2017 году сократится до €10 млн - при этом в 2012 году оно доходило до €89 млн.
Стржалковский рассказал, что дефицит бюджета ВФСО "Динамо" в 2017 году составит 166 млн рублей.
"Утвержден бюджет с дефицитом, он урезан почти в два раза с прошлым годом. Доходы у нас рассчитаны на 317 миллионов рублей, включая 200 миллионов по ФЦП, 22 миллиона мы получаем от бюджета министерства спорта, ну и остальные доходы пойдут от аренды и субаренды. Расходы утверждены в 477 миллионов, то есть дефицит бюджета - 166 миллионов: из них заработная плата 91 миллион рублей на 114 человек. Фонд заработной платы сократили на 32 процента", - сказал Стржалковский.