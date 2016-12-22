Бюджет ФК "Динамо" планируется сократить более чем на 60%

МОСКВА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Бюджет московского футбольного клуба "Динамо" планируется сократить по сравнению с прошлым годом более, чем на 60 процентов. Об этом журналистам сообщил председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский.

"Вопрос о приобретении дорогих игроков стоять не будет", - заявил он.

Решение о передаче банком ВТБ акций ФК "Динамо" будет 29 декабря

По словам Стржалковского, окончательное решение о передаче банком ВТБ 74% акций футбольного клуба "Динамо" ВФСО "Динамо" будет принято 29 декабря.

"Мы намерены провести экстренное заседание 29 декабря, на котором должны принять окончательное решение. На сегодняшний день оно не принято, но и не отклонено. Решение будет принято совместно с ВТБ, Центральным советом "Динамо" и фирмой, перед которой есть долг. Многое будет исправляться в "Динамо", - сказал Стржалковский.

"Остались задолженности перед некоторыми организациями, а именно Efflen Construction Limited с Кипра", - отметил он.

Ранее в СМИ неоднократно сообщалось, что "Динамо" имеет значительные долги. "Вопрос о передаче акций от ВТБ обществу сложный, комплексный, мы обсуждали его детально. В случае приобретения, Центральный совет "Динамо" становится владельцем 99 с лишним процентов акций и несет полностью ответственность за клуб. Любая организация должна четко понимать, как выполнять свои обязательства и какие они будут - в данном случае по текущей задолженности, кредитам и содержанию команды на следующие годы", - сказал Стржалковский.

ВТБ является спонсором "Динамо" с 2008 года. Ранее первый заместитель председателя правления ВТБ, член совета директоров ФК "Динамо" Василий Титов сообщил ТАСС, что финансирование клуба со стороны банка в 2017 году сократится до €10 млн - при этом в 2012 году оно доходило до €89 млн.

Дефицит бюджета ВФСО "Динамо" составит 166 млн рублей

Стржалковский рассказал, что дефицит бюджета ВФСО "Динамо" в 2017 году составит 166 млн рублей.

"Утвержден бюджет с дефицитом, он урезан почти в два раза с прошлым годом. Доходы у нас рассчитаны на 317 миллионов рублей, включая 200 миллионов по ФЦП, 22 миллиона мы получаем от бюджета министерства спорта, ну и остальные доходы пойдут от аренды и субаренды. Расходы утверждены в 477 миллионов, то есть дефицит бюджета - 166 миллионов: из них заработная плата 91 миллион рублей на 114 человек. Фонд заработной платы сократили на 32 процента", - сказал Стржалковский.