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Долг ФК "Динамо" без кредитов составляет 806 млн рублей

Спорт
22 декабря, 18:32 дата обновления: 22 декабря, 18:53 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич
По словам председатель ВФСО "Динамо" Владимира Стржалковского, это без учета кредитов
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© ТАСС/Михаил Метцель

МОСКВА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Задолженность футбольного клуба "Динамо" без кредитов на данный момент составляет 806 млн рублей. Об этом журналистам сообщил председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский.

"Текущая задолженность "Динамо" - 806 миллионов рублей. Это без учета кредитов", - сказал Стржалковский.

Он также добавил, что клубу принадлежат только база в Новогорске и игроки.

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"Динамо" принадлежат только база в Новогорске и футболисты", - сказал Стржалковский.

Председатель ВФСО "Динамо" рассказал, что общество отдаст свое офисное здание за долги до 31 января.

Здание общества "Динамо" располагается в Москве на станции метро "Белорусская".

"Центральный совет, так же как и клуб, обременен долгами. 31 января мы должны будем либо отдать за долги здание, либо продать. Но продажа будет по той же цене, что и сдача. Продажа будет не ВТБ, а другому банку",- сказал Стржалковский.

Он сообщил, что банк ВТБ не спонсировал футбольный клуб "Динамо", организация лишь содержала свое имущество.

"До этого момента спонсорства со стороны ВТБ не было. Было лишь содержание своего имущества через рекламные договора. Если акции купит другая компания - это уже будет спонсорство", - сказал Стржалковский.

"Переговоры с ВТБ по основному спонсору на завершающей стадии. Вопрос нас устраивает, ВТБ привез нам подписанные документы. У потенциального спонсора есть понимание, что они будут якорным спонсором", - добавил он.

При этом председатель общества отметил, что ВТБ представил свою оценку рыночной стоимости акций. По  мнению банка, она составляет один рубль. --0--ту

Владельцем ФК "Динамо" является банк ВТБ, которому принадлежит 74 процента акций клуба. Сейчас обсуждается возможность передачи этих акций ВФСО "Динамо" за символический рубль. По словам Стржалковского, окончательное решение по данному вопросу будет принято 29 декабря. Ранее сообщалось, что ВТБ продолжит финансирование "Динамо", но в сокращенном объеме - по словам первого заместителя председателя правления ВТБ Василия Титова, в 2017 году оно составит €10 млн.

"Динамо" в сезоне-2016/17 выступает в чемпионате Футбольной национальной лиги (ФНЛ), первую часть которого завершило на первом месте.

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