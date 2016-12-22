Стрлжалковский: ВТБ не спонсировал ФК "Динамо", банк содержал свое имущество

МОСКВА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Банк ВТБ не спонсировал футбольный клуб "Динамо", организация лишь содержала свое имущество. Об этом журналистам сообщил председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимир Стржалковский.

Ранее наблюдательный совет ВТБ вынес решение, согласно которому банк прекратит участие в акционерном обществе "Футбольный клуб "Динамо-Москва", продав 74% акций ВФСО "Динамо". Однако это не означает, что ВТБ не сможет в дальнейшем финансировать столичный футбольный клуб.

"До этого момента спонсорства со стороны ВТБ не было. Было лишь содержание своего имущества через рекламные договора. Если акции купит другая компания - это уже будет спонсорство", - сказал Стржалковский.

"Переговоры с ВТБ по основному спонсору на завершающей стадии. Вопрос нас устраивает, ВТБ привез нам подписанные документы. У потенциального спонсора есть понимание, что они будут якорным спонсором", - добавил он.

При этом председатель общества отметил, что ВТБ представил свою оценку рыночной стоимости акций. По мнению банка, она составляет один рубль.