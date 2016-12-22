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Украинские биатлонисты пока не намерены бойкотировать этап КМ в Тюмени

Спорт
22 декабря, 19:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, декабря. /ТАСС
В среду британцы и чехи выступили с официальным заявлением о бойкоте мартовского этапа Кубка мира в Тюмени
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©  Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Биатлонисты сборной Украины пока не намерены бойкотировать восьмой этап Кубка мира в Тюмени. Об этом сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, которого цитирует газета "Обозреватель".

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Международный союз биатлонистов (IBU) 15 декабря объявил о получении от Всемирного антидопингового агентства (WADA) списка с именами 31 российского биатлониста из доклада Ричарда Макларена, которые подозреваются в употреблении запрещенных веществ. Позднее стало известно, что это может стать причиной переноса соревнований по биатлону из России. В среду британцы и чехи выступили с официальным заявлением о бойкоте мартовского этапа Кубка мира в Тюмени. В четверг Федерация биатлона Норвегии обратилась с письмом к IBU с требованием отменить все запланированные в России соревнования.

"Я высказывал свою позицию еще раньше. Будут доказательства - пусть наказывают как положено. Чего нам бойкотировать? Как примут решение, тогда и будем смотреть, что происходит в мире. Сейчас все много говорят, а я не хочу говорить, а сделать так, как будет нужно в соответствующий момент", - сказал Брынзак.

Проведение этапа Кубка мира в Тюмени запланировано на 9-12 марта следующего года.

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