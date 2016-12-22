Спортдиректор сборной Австрии сомневается в необходимости отмены КМ по биатлону в Тюмени

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Спортивный директор сборной Австрии по биатлону Маркус Гандлер сомневается в необходимости отмены этапа Кубка мира в Тюмени. Слова специалиста приводит газета der Standard.

Международный союз биатлонистов (IBU) 15 декабря объявил о получении от Всемирного антидопингового агентства (WADA) списка с именами 31 российского биатлониста из доклада Ричарда Макларена, которые подозреваются в употреблении запрещенных веществ. Позднее стало известно, что это может стать причиной переноса соревнований по биатлону из России. Исполком IBU проводит заседания по этому вопросу в четверг.

"Наказывать организаторов, которые вложили столько сил и энергии в проведение турнира высочайшего уровня? Не знаю, правильное ли это решение. Позволить себе призвать общественность к бойкоту соревнований может только Мартен Фуркад, наши спортсмены не вступают с подобными заявлениями. Каждый должен заниматься своим делом. Я надеюсь на справедливое расследование", - сказал Гандлер.

Проведение этапа Кубка мира в Тюмени запланировано на 9-12 марта 2017 года.