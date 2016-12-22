Кудашов: ХК "Локомотив" не заслужил победу в ретро-матче со "Спартаком"

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МОСКВА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Евгений Боднар/. Московский "Спартак" абсолютно заслуженно обыграл ярославский "Локомотив" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Локомотива" Алексей Кудашов.
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"Спартак" на домашнем льду одержал победу над "Локомотивом" со счетом 2:1. Матч прошел в ретро-стиле и был приурочен к празднованию 70-летия отечественного хоккея и первой официальной игры "Спартака" в чемпионатах страны.
"Хотел бы поздравить всех болельщиков с праздником, сегодня получилось хорошее шоу. Мы сегодня не заслужили победу, слабо сыграли во всех компонентах, поэтому "Спартак" выиграл абсолютно закономерно", - сказал Кудашов.
Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Алексей Ярушкин заявил, что команде удалось удержать преимущество в третьем периоде. "Хорошие три очка, волевая победа. Первые два периода игра давалась, а в третьем попытались сохранить преимущество, что и удалось", - отметил специалист.
"Спартак" после 41 игры набрал 56 очков и занимает 10-е место в Западной конференции. В активе "Локомотива" 70 баллов после 41 матча и пятое место на Западе.