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Кудашов: ХК "Локомотив" не заслужил победу в ретро-матче со "Спартаком"

Спорт
22 декабря, 22:44 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Евгений Боднар
По словам тренера, "Спартак" выиграл абсолютно закономерно
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Эпизод матча "Спартак" - "Локомотив"

Эпизод матча "Спартак" - "Локомотив"

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Евгений Боднар/. Московский "Спартак" абсолютно заслуженно обыграл ярославский "Локомотив" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Локомотива" Алексей Кудашов.

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Эпизод матча "Спартак" - "Локомотив"
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Ретро, Сталин и "Победа": ХК "Спартак" одержал победу в свой юбилей

"Спартак" на домашнем льду одержал победу над "Локомотивом" со счетом 2:1. Матч прошел в ретро-стиле и был приурочен к празднованию 70-летия отечественного хоккея и первой официальной игры "Спартака" в чемпионатах страны.

"Хотел бы поздравить всех болельщиков с праздником, сегодня получилось хорошее шоу. Мы сегодня не заслужили победу, слабо сыграли во всех компонентах, поэтому "Спартак" выиграл абсолютно закономерно", - сказал Кудашов.

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Алексей Ярушкин заявил, что команде удалось удержать преимущество в третьем периоде. "Хорошие три очка, волевая победа. Первые два периода игра давалась, а в третьем попытались сохранить преимущество, что и удалось", - отметил специалист.

"Спартак" после 41 игры набрал 56 очков и занимает 10-е место в Западной конференции. В активе "Локомотива" 70 баллов после 41 матча и пятое место на Западе.

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