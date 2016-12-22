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Накладал: атмосфера на ретро-матче "Спартака" и "Локомотива" помогала обеим командам

Спорт
22 декабря, 23:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, декабря. /ТАСС
Защитник заявил, что не знает, почему "Локомотив" так плохо провел первые два периода
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МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Атмосфера на ретро-матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Спартаком" и "Локомотивом" помогала обеим командам. Такое мнение журналистам высказал защитник "Локомотива" Якуб Накладал.

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Эпизод матча "Спартак" - "Локомотив"
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Ретро, Сталин и "Победа": ХК "Спартак" одержал победу в свой юбилей

"Спартак" в день 70-летия своего первого матча в отечественном чемпионате выиграл у ярославцев со счетом 2:1.

"Атмосфера была отличной, думаю, она помогает обеим командам. Что касается исполнения советского гимна, то это тоже здорово, - сказал Накладал. - Неплохо, что иногда такие вещи случаются во время сезона".

"У нас было много шансов в третьем периоде, но, может быть, там нам нужно было больше удачи. Не знаю, почему мы так плохо провели первые два периода", - добавил он.

Следующий матч "Локомотив" проведет 24 декабря против "Торпедо" в Нижнем Новгороде.

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