Накладал: атмосфера на ретро-матче "Спартака" и "Локомотива" помогала обеим командам

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МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Атмосфера на ретро-матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Спартаком" и "Локомотивом" помогала обеим командам. Такое мнение журналистам высказал защитник "Локомотива" Якуб Накладал.
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"Спартак" в день 70-летия своего первого матча в отечественном чемпионате выиграл у ярославцев со счетом 2:1.
"Атмосфера была отличной, думаю, она помогает обеим командам. Что касается исполнения советского гимна, то это тоже здорово, - сказал Накладал. - Неплохо, что иногда такие вещи случаются во время сезона".
"У нас было много шансов в третьем периоде, но, может быть, там нам нужно было больше удачи. Не знаю, почему мы так плохо провели первые два периода", - добавил он.
Следующий матч "Локомотив" проведет 24 декабря против "Торпедо" в Нижнем Новгороде.