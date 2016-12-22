Воронин: ХК "Спартак" должен сохранить настрой после победы над "Локомотивом"

МОСКВА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Игроки московского "Спартака" обязаны сохранить положительные эмоции после победы над ярославским "Локомотивом" в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал нападающий красно-белых Артем Воронин.

"Спартак" дома обыграл "Локомотив" со счетом 2:1. Матч прошел в ретро-стиле и был приурочен к празднованию 70-летия отечественного хоккея и столичной команды.

"Сегодняшний матч должен зарядить нас эмоциями, мы должны не отпускать их. Если мы и дальше продолжим выдавать такие игры, то попадем в плей-офф. Сегодня мы друг другу помогали, держали темп. Мне не понравилось, что мы пропустили первыми, но сегодня была уверенность, что одержим победу", - сказал Воронин.

"Мне очень понравилось все, что было сегодня на арене. Побольше бы таких праздников. Хорошая атмосфера и вообще ни одного негативного момента", - поделился эмоциями хоккеист.

"Спартак" после 41 игры набрал 56 очков и занимает 10-е место в таблице Западной конференции. В следующем матче 24 декабря столичная команда примет подмосковный "Витязь".