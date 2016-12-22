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Пашнин: "Локомотиву" зачастую не удаются вторые периоды в матчах КХЛ

Спорт
22 декабря, 23:25 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
По словам защитника ярославской команды, "Локомотив" плохо начал матч со "Спартаком"
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МОСКВА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ярославский "Локомотив" зачастую неудачно проводит вторые периоды в матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), так случилось и в матче против московского "Спартака". Такое мнение журналистам высказал защитник ярославской команды Михаил Пашнин.

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Эпизод матча "Спартак" - "Локомотив"
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Ретро, Сталин и "Победа": ХК "Спартак" одержал победу в свой юбилей

"Локомотив" в выездном матче уступил "Спартаку" со счетом 1:2. Матч прошел в ретро-стиле и был приурочен к празднованию 70-летия отечественного хоккея и столичной команды.

"Плохо начали матч, не выполнили тренерскую установку, допустили много потерь. Вроде хорошо начинаем, но вторые периоды нас губят, не хватает концентрации, делаем сами ошибки. Во втором периоде много удалений, потерь, что поломало игру. В третьем периоде "Спартак" ушел в глухую оборону, они молодцы, ловили на себя шайбы", - сказал Пашнин.

В активе "Локомотива" 70 баллов после 41 матча, клуб занимает пятое место в таблице Западной конференции.

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