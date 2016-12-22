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Контиола: "ВТБ Ледовый дворец" пока является несчастливой ареной для "Локомотива"

Спорт
22 декабря, 23:37 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Форвард ярославцев заявила, что команду не устраивает пятое место, которое она сейчас занимает
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МОСКВА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. "ВТБ Ледовый дворец" в Москве является несчастливой ареной для хоккеистов "Локомотива". Такое мнение журналистам высказал финский форвард ярославцев Петри Контиола после поражения от "Спартака".

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Эпизод матча "Спартак" - "Локомотив"
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Ретро, Сталин и "Победа": ХК "Спартак" одержал победу в свой юбилей

Ретро-матч, посвященный первой игре красно-белых в советском чемпионате, завершился со счетом 2:1. Ранее "Локомотив" на этой же арене проиграл столичному "Динамо".

"Атмосфера отличная, мне нравится российский хоккей. Интересная мысль с черно-белым кубом в ретро-стиле, - сказал Контиола. - Что касается матча, то забросить шайбу для нас оказалось проблематично. Мы уже проигрывали здесь недавно, поэтому эта арена неудачная для нас".

"Локомотив" занимает пятое место в таблице Западной конференции. "Нас это не устраивает, мы наиграли на большее, чем пятое место. Надо разобраться, что случилось", - добавил Контиола.

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