Контиола: "ВТБ Ледовый дворец" пока является несчастливой ареной для "Локомотива"

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МОСКВА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. "ВТБ Ледовый дворец" в Москве является несчастливой ареной для хоккеистов "Локомотива". Такое мнение журналистам высказал финский форвард ярославцев Петри Контиола после поражения от "Спартака".
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Ретро-матч, посвященный первой игре красно-белых в советском чемпионате, завершился со счетом 2:1. Ранее "Локомотив" на этой же арене проиграл столичному "Динамо".
"Атмосфера отличная, мне нравится российский хоккей. Интересная мысль с черно-белым кубом в ретро-стиле, - сказал Контиола. - Что касается матча, то забросить шайбу для нас оказалось проблематично. Мы уже проигрывали здесь недавно, поэтому эта арена неудачная для нас".
"Локомотив" занимает пятое место в таблице Западной конференции. "Нас это не устраивает, мы наиграли на большее, чем пятое место. Надо разобраться, что случилось", - добавил Контиола.