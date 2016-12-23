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"Колорадо" крупно проиграл "Торонто" в матче НХЛ, Варламов был заменен

Спорт
23 декабря, 8:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС
Российский защитник "Торонто" Никита Зайцев сделал две результативные передачи
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Семен Варламов

Семен Варламов

© AP Photo/David Zalubowski

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. "Колорадо" уступил "Торонто" со счетом 0:6 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский голкипер "Колорадо" Семен Варламов был заменен во втором периоде поле пятой пропущенной шайбы.

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В составе победителей отличились Остон Мэттьюс (8-я минута), Коннор Браун (12), Назем Кадри (19, 54), Джеймс ван Римсдайк (27), Фредерик Готье (29).

Варламов отразил 13 из 18 бросков по своим воротам. На 29-й минуте место в воротах занял Кэлвин Пикард.

Российский защитник "Торонто" Никита Зайцев сделал две результативные передачи за 20 минут 9 секунд на площадке.

"Колорадо" проиграл пятый раз подряд и замыкает турнирную таблицу Западной конференции, набрав 23 очка в 32 матчах. "Торонто" занимает 12-е место на Востоке, имея в активе 33 очка после 32 игр.

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