Бессеберг: заявления о бойкоте этапа КМ в Тюмени не повлияли на решение IBU

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Сообщения о возможном бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени рядом федераций не повлияли на решение Международного союза биатлонистов (IBU) в отношении России. Об этом заявил глава IBU Андерс Бессеберг, чьи слова приводит норвежский телеканал NRK.

Ранее сообщалось, что чешские, британские и норвежские биатлонисты намерены бойкотировать восьмой этап Кубка мира, который должен был пройти в Тюмени, из-за выводов доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в России. В четверг исполком IBU принял решение открыть дела в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 спортсменов. СБР отказался от проведения в 2017 году юношеского чемпионата мира в Псковской области и этапа Кубка мира в Тюмени.

"Угрозы трех федераций бойкотировать соревнования - это не те действия, которые можно одобрить, - сказал Бессеберг. - Я не знаю, почему они сделали это. Я понимаю, что есть люди, которые думают, что это единственный способ как-то исправить ситуацию, но эти атаки неуместны. Эти сообщения не повлияли на наше решение".

Глава независимой комиссии WADA Макларен 9 декабря представил вторую часть доклада о допинге в России, в которой утверждалось, что более тысячи российских спортсменов причастны к допинговым махинациям. IBU создал рабочую группу, которая дала рекомендации организации по российским спортсменам.