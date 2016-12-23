Главе ISU стыдно, что Челябинск лишен финала Кубка мира по конькобежному спорту

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президенту Международного союза конькобежцев (ISU) Яну Дайкема стыдно, что организации пришлось лишить Челябинск права на проведение финала Кубка мира по конькобежному спорта 2017 года. Слова Дайкема приводит портал nos.nl.

22 декабря ISU вынес решение о переносе из Челябинска финального этапа Кубка мира, запланированного на 10-12 марта 2017 года. Решение ISU было вызвано рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК), высказанными после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

"Для нас это было сложное решение. Челябинск был подходящим городом для соревнований. Нам реально стыдно, что там не сможет пройти финальный этап, но мы были обязаны это сделать (перенести этап)", - сказал Дайкема.