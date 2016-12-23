Сорокин: вопрос переноса ЧМ-2018 из России не обсуждается

МОСКВА, 23 декабря. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Оргкомитет "Россия-2018" не обсуждает с Международной федерацией футбола (ФИФА) возможность переноса чемпионата мира 2018 года из России. Об этом журналистам заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"Нет, никакого внутреннего напряжения я не испытываю, беспокойства у нас нет. Мы эти вопросы (возможного переноса чемпионата мира) не обсуждаем с ФИФА. Проблема, о которой идет речь, не касается футбола. В ФИФА нет понятия отмены чемпионата мира", - сказал Сорокин.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино неоднократно заявлял, что турнир не будет перенесен из России и ЧМ-2018 будет "чист" в плане допинга.

После публикации второй части доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена некоторые спортсмены заявили о намерении бойкотировать чемпионат мира по бобслею и скелетону в России. После указанных заявлений международная федерация приняла решение о переносе турнира. Впоследствии были отменены два российских этапа Кубка мира по биатлону и конькобежному спорту соответственно, юношеский чемпионат мира по биатлону 2017 года.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.