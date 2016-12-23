ФИФА проинспектирует объекты Кубка конфедераций в конце февраля - начале марта

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Инспекционный визит Международной федерации футбола (ФИФА) по городам России, которые примут матчи Кубка конфедераций 2017 года, запланирован на конец февраля - начало марта. Об этом журналистам сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"У нас постоянно ведутся какие-то рабочие поездки, которые носят функциональный характер. Большой инспекционный визит запланирован на конец февраля - начало марта. В основном он затронет города Кубка конфедераций. Также посмотрим отдельные элементы готовности других городов", - отметил Сорокин.

"В Сочи и в Петербурге мы (оргкомитет, ФИФА и партнеры ФИФА - прим. ТАСС) уже в январе заходим в определенные помещения. Это касается, например, телевидения и зон гостеприимства", - добавил Сорокин.

Кубок конфедераций пройдет в четырех городах - Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сроки турнира - 17 июня - 2 июля.

График тестовых мероприятий на стадионах Кубка конфедераций 28 марта 2017 года, Сочи, стадион "Фишт". Товарищеский матч Россия - Бельгия.



23 апреля 2017 года, Санкт-Петербург, стадион "Санкт-Петербург". Матч РФПЛ "Зенит" - "Урал".



23 апреля 2017 года, Сочи, стадион "Фишт". Матч ПФЛ "Сочи" - "Ротор".



6-7 мая 2017 года, Москва, стадион "Спартак". Матч РФПЛ "Спартак" - "Томь".



6-7 мая 2017 года, Казань, стадион "Казань-Арена". Матч РФПЛ "Рубин" - "Уфа".



7 мая 2017 года, Санкт-Петербург, стадион "Санкт-Петербург". Матч РФПЛ "Зенит" - "Терек".



7 мая 2017 года, Сочи, стадион "Фишт". Матч ПФЛ "Сочи" - СКА.



17 мая 2017 года, Москва, стадион "Спартак". Матч РФПЛ "Спартак" - "Терек".



17 мая 2017 года, Казань, стадион "Казань-Арена". Матч РФПЛ "Рубин" - ЦСКА.



17 мая 2017 года, Санкт-Петербург, стадион "Санкт-Петербург". Матч РФПЛ "Зенит" - "Краснодар.