Футбольные фотовыставки будут организованы в аэропортах городов ЧМ-2018

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. В аэропортах городов, которые примут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, будут представлены тематические фотовыставки. Об этом журналистам сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

В пятницу в московском метро был запущен тематический поезд, брендированный символикой Кубка конфедераций 2017 года.

"Процесс брендирования начался. Брендировать будем аэропорты, в декабре-январе мы там запустим тематические фотовыставки, посвященные Кубку конфедераций и чемпионату мира. Будет очень заметная кампания на носителях наружной рекламы, их уже можно видеть на основных артериях города. Также уже идут ролики по Первому каналу", - отметил Сорокин.

"Брендирование строго не регламентировано ФИФА, это в значительной степени совместное усилие - наше и ФИФА. Здесь главное "не перегреть", должна быть поступательно разворачиваемая реклама, а не резервуар, который нужно сразу вычерпнуть. Кульминация наступит уже ближе к турниру", - подчеркнул Сорокин.

Кубок конфедераций 2017 года пройдет в Москве ("Открытие-Арена"), Санкт-Петербурге (стадион на Крестовском острове), Сочи ("Фишт") и Казани ("Казань- Арена") с 17 июня по 2 июля.