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Фигуристка Медведева выиграла чемпионат России в одиночном катании

Спорт
24 декабря, 18:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС
Спортсменка установила три неофициальных мировых рекорда
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Евгения Медведева

Евгения Медведева

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Евгения Медведева заняла первое место в одиночных соревнованиях на чемпионате России в Челябинске. Спортсменка по сумме короткой и произвольной программ набрала 233,57 балла, что является неофициальным мировым рекордом.

Всего в ходе первенства 17-летняя фигуристка установила три мировых рекорда, побив также собственные достижения в короткой и произвольной программах. Мировые рекорды официально ратифицируются только по итогам международных стартов.

Второе место заняла Алина Загитова с результатом 221,21 балла, третье - Мария Сотскова (219,90).

Медведева, которая также стала чемпионкой России в прошлом году, является действующей победительницей финала Гран-при.

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