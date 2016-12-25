Чемпионат России по конькобежному спорту начнется с минуты молчания

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Чемпионат России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях начнется с минуты молчания в память о погибших в результате крушения самолета Ту-154 Министерства обороны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе конькобежного центра "Коломна", который станет местом проведения соревнований.

Самолет Ту-154 пропал с радаров вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились 84 пассажира и восемь членов экипажа - военнослужащие, представители СМИ и музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.

"Турнир начнется с минуты молчания, она состоится на церемонии открытия чемпионата", - говорится в сообщении.

Чемпионат России пройдет в подмосковной Коломне с 26 по 29 декабря.