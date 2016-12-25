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ХК СКА выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ту-154

Спорт
25 декабря, 16:32 UTC+3
Самолет, на борту которого находились 84 пассажира и восемь членов экипажа - военнослужащие, представители СМИ и музыканты ансамбля имени Александрова, потерпел крушение возле Сочи
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Игроки СКА

Игроки СКА

© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Санкт-петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА выразил соболезнования семьям и близким погибших в результате крушения самолета Ту-154 министерства обороны. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Хоккейный клуб СКА выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе", - говорится в сообщении. 

Самолет, на борту которого находились 84 пассажира и восемь членов экипажа - военнослужащие, представители СМИ и музыканты ансамбля имени Александрова, потерпел крушение возле Сочи. По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. 

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