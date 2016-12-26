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Генподрядчик выполнил работы по достройке "Зенит-Арены" по основным контрактам

Спорт
26 декабря, 21:17 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 26, декабря. /ТАСС
По словам пресс-секретаря компании "Метрострой" Екатерины Гигиняк, работы выполнены по двум контрактам, которые были заключены с заказчиком
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"Зенит-Арена"

"Зенит-Арена"

© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Компания "Метрострой", являющаяся генеральным подрядчиком по достройке стадиона "Зенит-Арена" в Петербурге, работы по основным контрактам выполнила, дополнительный контракт на 952 млн руб. касается только установки оборудования для зоны контроля стадиона. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь компании Екатерина Гигиняк.

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"По двум контрактам, которые были заключены с заказчиком (Смольный - прим. ТАСС) на завершение строительства и благоустройство зоны вокруг стадиона, (работы) выполнены. Документы об этом сданы заказчику, что послужило основанием для обращения в Ростехнадзор", - сказала Гигиняк. По ее словам, по данным контрактам есть дополнительные соглашения без финансирования, чтобы полностью оформить все документы по заказу до марта 2017 года.

Новый контракт с "Метростроем", заключенный 20 декабря на сумму 952 млн руб., касается установки оборудования в зоне контроля. "Эти работы не были учтены при подаче документов в Главгосэкспертизу", - уточнила Гигиняк. По ее словам, по итогам всех работ и возможной экономии средств общая сумма по двум контрактам не должна превысить 7,7 млрд руб. - именно эта сумма значилась в контракте на завершение строительства после расторжения контракта с предыдущим генеральным подрядчиком.

Информации о результатах проверки документов в Ростехнадзоре у Смольного пока нет, работа продолжается.

Стадион, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, был заложен в западной части Крестовского острова в 2007 году. Его проект корректировали трижды: в 2008, 2010 и 2013 годах. Каждый раз стоимость арены увеличивалась с предполагаемых изначально 6,7 млрд рублей до возможных 43,8 млрд рублей. Ранее ТАСС сообщал, что смета строительства увеличена на 4,3 млрд рублей, до 39,2 млрд рублей.

В июле администрация Петербурга расторгла контракт с генподрядчиком компанией "Инжтрансстрой-СПб" (дочерняя компания "Трансстроя"). Новым генподрядчиком по достройке стадиона и прилегающих территорий стала петербургская компания "Метрострой". Завершение строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию арены планировались на 26 декабря.

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