Жуков верит, что расследование обвинений из доклада Макларена будет объективным

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Расследование обвинений в отношении российских спортсменов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) должно быть объективным. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

"Я верю, что будет объективное расследование и будут выслушаны все стороны", - сказал Жуков.

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен 9 декабря представил вторую часть доклада о допинге в России. После этого было принято решение о переносе из Сочи чемпионата мира по бобслею и скелетону 2017 года. Также из России перенесены финал Кубка мира по конькобежному спорту (из Челябинска), а также юниорский чемпионат мира (из Псковской области) и этап Кубка мира по биатлону (из Тюмени). Также из России был перенесен финал Кубка мира по лыжным гонкам, запланированный в Тюмени.

Помимо этого были отстранены пять лыжников, включая Александра Легкова и Максима Вылегжанина, которые согласно докладу подозреваются в манипуляциях с допинг-пробами на Играх в Сочи. Также Международный олимпийский комитет открыл расследование в отношении двух биатлонистов.