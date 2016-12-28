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Лыжники Легков и Белов потребовали от FIS отменить временное отстранение

Спорт
28 декабря, 19:04 дата обновления: 28 декабря, 19:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Об этом сообщил адвокат лыжников Кристоф Вайсшеманн
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Александр Легков

Александр Легков

© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов направили в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) требование отменить временное отстранение от соревнований, чтобы спортсмены смогли выступить в гонке "Тур де Ски". Об этом сообщил адвокат лыжников Кристоф Вайсшеманн, слова которого приводит норвежское издание NRK.

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На прошлой неделе FIS сообщила, что шесть членов сборной России по лыжным гонкам временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Ими оказались Легков, Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.

"Сегодня я направил письмо об отмене отстранения в FIS, чтобы Легков и Белов смогли принять участие в "Тур де Ски", - сказал адвокат. - Если требование не удовлетворят, может случиться так, что мы будем обращаться в спортивные суды".

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