Лыжники Легков и Белов потребовали от FIS отменить временное отстранение

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов направили в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) требование отменить временное отстранение от соревнований, чтобы спортсмены смогли выступить в гонке "Тур де Ски". Об этом сообщил адвокат лыжников Кристоф Вайсшеманн, слова которого приводит норвежское издание NRK.

На прошлой неделе FIS сообщила, что шесть членов сборной России по лыжным гонкам временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Ими оказались Легков, Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.

"Сегодня я направил письмо об отмене отстранения в FIS, чтобы Легков и Белов смогли принять участие в "Тур де Ски", - сказал адвокат. - Если требование не удовлетворят, может случиться так, что мы будем обращаться в спортивные суды".