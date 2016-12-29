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Лыжник Вылегжанин получил от FIS письмо с уведомлением об отстранении

Спорт
29 декабря, 7:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
На прошлой неделе FIS сообщила, что шесть членов сборной России по лыжным гонкам временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время Игр в Сочи
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Российский спортсмен Максим Вылегжанин

Российский спортсмен Максим Вылегжанин

©  Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российский лыжник Максим Вылегжанин получил от Международной федерации лыжного спорта (FIS) официальное уведомление о временном отстранении от соревнований. Об этом сообщил сам лыжник на своей странице в сети Instagram.

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На прошлой неделе FIS сообщила, что шесть членов сборной России по лыжным гонкам временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Ими оказались Вылегжанин, Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.

"Я получил официальное письмо от FIS, в котором меня уведомили о временном отстранении от стартов. Сказать, что это обидно, ничего не сказать. В письме говорится о том, что на одной пробирке моей допинг-пробы обнаружены царапины и отметины, и только поэтому я временно отстранен. Но я, сдав анализы в присутствии офицера Всемирного антидопингового агентства, соблюдая все правила, передал эти пробирки офицеру WADA, после чего, вся ответственность за их целостность и сохранность лежит на нем, а я этих пробирок больше не видел. Я надеюсь, что в FIS все проанализируют, разберутся в этой ситуации и допустят меня к соревнованиям", - написал спортсмен.

Глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен 9 декабря в Лондоне презентовал вторую часть своего доклада, в которой утверждалось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям. После обнародования все данные были переданы в Международный олимпийский комитет (МОК) и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян. МОК заявил, что перепроверит все допинг-пробы российских спортсменов с Олимпийских игр 2010 и 2014 годов, а также с летних Игр-2012 в Лондоне.

Некоторые международные соревнования в России на фоне заявлений иностранных спортсменов о возможных бойкотах были отменены, в частности, чемпионат мира по бобслею и скелетону, этапы Кубка мира по биатлону, конькобежному спорту, финал Кубка мира по лыжным гонкам.

В преддверии нового года, я хотел бы выложить другой пост, но обстоятельства вынуждают меня написать этот. Можете считать это моим официальным комментарием к происходящему. Я получил официальное письмо от FIS , в котором меня уведомили о временном отстранении от FIS стартов. Сказать, что это обидно, ничего не сказать. В письме говорится о том, что на одной пробирке моей допинг-пробы обнаружены царапины и отметины, и только поэтому я временно отстранён. Но я, сдав анализы в присутствии офицера ВАДА , соблюдая все антидопинговые правила, передал эти пробирки офицеру ВАДА, после чего , вся ответственность за их целостность и сохранность лежит на нем. Я этих пробирок больше не видел. Я надеюсь , что в FIS всё проанализируют, разберутся в этой ситуации и допустят меня к соревнованиям.  Я ни когда не стоял на пьедестале благодаря запрещённым препаратам, а только благодаря тренировкам, терпению, силе воле и стремлению к победе! Мои достижения на олимпиаде в Сочи не возникли из ниоткуда . К своим наградам я шёл долго и шаг за шагом , через победы на ЭКМ и серебро Чемпионатов Мира. И только через год после ОИ в Сочи я добился долгожданной золотой медали на Чемпионате Мира .На протяжении всего этого периода я сдавал очень много допинг- проб и никогда к ним не было ни каких претензий . Я за чистый спорт ! К сожалению , до начала Tour de Ski никто ничего рассматривать ,похоже , не собирается , а я целенаправленно готовился к этим соревнованиям . Поэтому, сейчас остаётся только ждать какого-либо решения и если понадобиться действовать дальше и отстаивать свою невиновность.

Фото опубликовано Максим Вылегжанин (@max_vylegzhanin)

 

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