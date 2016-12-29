"Ванкувер" обыграл "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата НХЛ

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. "Ванкувер" одержал победу над "Лос-Анджелесом" со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Луи Эрикссон (3-я минута) и Хенрик Седин (21). У проигравших отличился Таннер Пирсон (57).

В турнирной таблице Западной конференции "Ванкувер" занимает 12-е место, набрав в 36 матчах 33 очка, "Лос-Анджелес" с 38 очками после 35 игр идет восьмым.

В следующем матче "Ванкувер" 31 декабря на своем льду примет "Анахайм", "Лос-Анджелес" днем ранее в гостях сыграет с "Эдмонтоном".