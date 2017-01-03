Россиянин Устюгов выиграл третью гонку подряд на "Тур де Ски"

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Россиянин Сергей Устюгов стал победителем скиатлона на дистанции 20 км многодневной лыжной гонки "Тур де Ски". Он показал результат 48 минут 40,4 секунды.

Второе место занял норвежец Мартин Йонсруд Сундбю (отставание 0,6 секунды), третьим финишировал швейцарец Дарио Колонья (+1,0).

Россиянин Александр Бессмертных стал 24-м (+26,9), Эмиль Вокуев - 32-м (+2.05,4), Петр Седов - 40-м (+2.15,2), Алексей Червоткин - 41-м (+2.15,3), Андрей Мельниченко - 42-м (+2.20,7), Андрей Ларьков - 55-м (+4.46,2).

Устюгов, который также выиграл два предыдущих этапа, возглавляет общий зачет. Он стал первым лыжником в истории "Тур де Ски", которому удалось выиграть три стартовые гонки. На втором месте в общем зачете идет Сундбю, на третьем - канадец Алекс Харвей.

Программа "Тур де Ски" продолжится 4 января женской и мужской гонками преследования свободным стилем..