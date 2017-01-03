Норвежец Сундбю назвал россиянина Устюгова лучшим лыжником мира

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Норвежец Мартин Сундбю считает россиянина Сергея Устюгова лучшим лыжником мира. Об этом спортсмен сообщил норвежскому телеканалу NRK.

В понедельник Устюгов выиграл скиатлон на престижной многодневке "Тур де Ски", ранее он также выиграл спринт и масс-старт в рамках соревнований. Он стал первым лыжником в истории гонки, кому удавалось выиграть все три мужских стартовых заезда.

"Я хотел бы одержать победу, но не являюсь лучшим лыжником в мире, - сказал Сундбю. - Им является россиянин (Устюгов - прим. ТАСС)".

Устюгов занимает первое место в общем зачете гонки после трех этапов.