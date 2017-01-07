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Россиянин Хадарин победил на этапе Кубка мира по сноуборду в Москве

Спорт
7 января, 20:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС
Второе место в дисциплине биг-эйр занял канадец Антуан Трюшон, третье - норвежец Фритьоф Тишендорф
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© ТАСС/Алексей Филиппов, архив

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Россиянин Влад Хадарин одержал победу на этапе Кубка мира по сноуборду в дисциплине биг-эйр, который завершился в Крылатском в Москве. После трех прыжков, два лучших из которых пошли в зачет, 18-летний спортсмен набрал 182,25 балла.

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Второе место занял канадец Антуан Трюшон (174,75), третье - норвежец Фритьоф Тишендорф (163,75).

Еще один россиянин, попавший в финал, Антон Мамаев стал девятым.

Биг-эйр представляет собой прыжок со специального трамплина, который включает в себя три фазы - разгон, сам прыжок и приземление. Судьи оценивают амплитуду прыжка, сложность программы, выполнение трюка (общее впечатление и техника), чистота и четкость приземления.

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