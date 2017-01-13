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Хоккеист "Металлурга" Мозякин повторил рекорд по числу шайб в одном сезоне чемпионата КХЛ

Спорт
13 января, 19:53 дата обновления: 13 января, 22:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС
35-летний форвард отметился дублем в матче со "Спартаком", теперь на его счету 36 шайб
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Сергей Мозякин

Сергей Мозякин

© Артем Коротаев/ТАСС, архив

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин повторил рекорд по количеству заброшенных шайб в одном сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

35-летний форвард отметился дублем в матче с московским "Спартаком" (6:3). Теперь на счету Мозякина 36 шайб. Столько же в сезоне-2014/15 забросил нападающий Стив Мозес, выступавший за финский "Йокерит".

В сентябре 2016 года Мозякин установил рекорд по количеству заброшенных шайб в чемпионатах СССР/России. Гол, забитый Мозякиным 13 сентября 2016 года в ворота минского "Динамо", стал для форварда 429-м в первенствах России. По этому показателю он превзошел легендарного советского нападающего Бориса Михайлова, на счету которого 428 шайб.

Мозякин дебютировал в чемпионате России в 1999 году в составе ЦСКА. В 2006 году перешел в "Атлант", в 2011 году стал игроком "Металлурга". В декабре 2016 года в матче против "Барыса" Мозякин забросил 220-ю шайбу за "Металлург" и стал лучшим снайпером хоккейного клуба в его истории. Предыдущим рекордсменом был Евгений Корешков, который забросил 219 шайб в составе клуба в различных турнирах. Ранее Мозякин стал лучшим бомбардиром команды, также превзойдя Корешкова, в активе которого значилось 436 очков.

Мозякин является двукратным чемпионом мира в составе сборной России, двукратным обладателем Кубка Гагарина.

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