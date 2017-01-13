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FIS вынесет решение по делу отстраненных лыжников Легкова и Белова на следующей неделе

Спорт
13 января, 20:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС
Международная федерация лыжного спорта провела в Цюрихе слушание по делу россиян
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Александр Легков

Александр Легков

© EPA/MARKKU OJALA, архив

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) вынесет решение по делу временно отстраненных от соревнований россиян Александра Легкова и Евгения Белова на следующей неделе. Об этом сообщается на сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

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23 декабря Легков, Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи после публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

"В Цюрихе (Швейцария) FIS провела слушания по делу временно отстраненных лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Слушания проходили в закрытом режиме, и на них присутствовали только спортсмены и представители антидопинговой комиссии FIS. Итоговое решение со стороны международной федерации будет вынесено на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Дела остальных отстраненных российских лыжников будут рассмотрены отдельно позднее.

Во второй части доклада Макларена, который был опубликован 9 декабря, утверждалось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям. Все данные были переданы в Международный олимпийский комитет (МОК) и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян.

С 22 февраля по 5 марта в финском Лахти пройдет чемпионат мира по лыжным видам спорта.

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