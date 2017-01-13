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Тренер: хоккеистки сборной США оказались мастеровитее россиянок в полуфинале МЧМ

Спорт
13 января, 20:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС
По словам Алексея Чистякова, по уровню мастерства россиянки пока уступают сборным Канады и США
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МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Хоккеистки сборной США победили команду России в полуфинале молодежного чемпионата мира за счет большего мастерства игроков. Такое мнение ТАСС выразил главный тренер взрослой женской национальной сборной Алексей Чистяков.

В пятницу россиянки были разгромлены командой США в полуфинале чемпионата мира со счетом 0:6. В матче за бронзу они встретиться со сборной Швеции, американки в финале сразиться с канадками. Оба матча пройдут в субботу.

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"Будем объективны - на данный момент североамериканские девушки мастеровитее наших, поэтому их победа вполне закономерна. Но стоит отметить, что в характере мы не уступили, старались, бились, но не все получалось. Теперь главный матч у нас следующий, надо грамотно восстановить силы, настроиться и дать бой шведкам за бронзу", - сказал Чистяков.

"По уровню мастерства мы пока уступаем Канаде и США, поэтому и проигрываем с таким счетом. Но уже сейчас есть положительные сдвиги с нашей стороны. Сейчас наша сборная сильнее, чем предыдущее поколение. Придет время и их достанем, но пока они - космос для нас", - добавил он.

После четвертьфинальной встречи между командами России и Чехии (2:0) местные болельщицы освистали гимн российской команды. Тренер считает, что эта ситуация не сказалась на настрое хоккеисток перед матчем со сборной США.

"Не думаю, что ситуация в матче с чешками сказалась на моральном состоянии, микроклимат в команде нормальный, рабочий. Девочки друг друга поддерживают, подбадривают, и точно не в настроении причина нашего поражения. Теперь надо поскорее забыть сегодняшний матч, настроится на борьбу и двигаться дальше", - отметил специалист.

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