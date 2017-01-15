Демченко: у российских саночников не будет никакого головокружения от успехов в Сигулде

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Сборная России по санному спорту, показавшая лучший в истории результат на этапе Кубка мира в Латвии, не собирается почивать на лаврах и подойдет к чемпионату мира с максимальным настроем. Об этом сообщил ТАСС главный тренер национальной команды Альберт Демченко.

Российские саночники на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде завоевали восемь медалей, четыре из которых - высшей пробы.

"Наша команда выступила на этом этапе Кубка мира очень здорово, - сказал Демченко. - Но никакого головокружения от успехов не будет, я в этом уверен. Наоборот, к чемпионату мира мы теперь подойдем еще более заряженными на победу с большей уверенностью в своих силах".

Главный тренер отметил, что на мировом первенстве, которое стартует 27 января в австрийском Инсбруке, будут выступать те же спортсмены, что и в Сигулде. "Единственное, нам нужно определиться, кто будет четвертым номером команды в мужских стартах. По итогам контрольных заездов за несколько дней до главного старта сезона мы сделаем выбор и подадим окончательную заявку", - добавил Демченко.

Чемпионат мира в Инсбруке пройдет с 27 по 29 января.