Принц Европы: Елистратов защитил титул абсолютного чемпиона по шорт-треку

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российский шорт-трекист Семен Елистратов стал победителем чемпионата Европы 2017 года в Турине в многоборье, защитив титул, завоеванный годом ранее в Сочи. Софья Просвирнова и Екатерина Константинова, в свою очередь, завоевали по итогам многоборья серебро и бронзу.

Чемпионат Европы проходил в Италии с 13 по 15 января. Сначала медали разыгрывались на каждой из трех индивидуальных дистанций - 1500, 1000 и 500 метров. Далее восемь лучших спортсменов принимали участие в суперфинале на 3000 метров, по итогам которого определялись позиции в многоборье. Кроме того, прошли соревнования в эстафетах на дистанции 3000 метров у женщин и 5000 метров - у мужчин.

Елистратов снова первый

По итогам соревнований Елистратов по сумме четырех дистанций набрал 86 очков, вторым стал представитель Венгрии Шандор Лю Шаолинь (71 очко), третьим - Шинки Кнегт из Нидерландов (54). На чемпионате Европы Елистратов завоевал золото на дистанциях 1500 и 3000 метров, бронзу на 1000 м и стал пятым на 500 м. Таким образом, россиянин повторил успех годичной давности, когда стал победителем многоборья на домашнем чемпионате Европы-2016 в Сочи.

У женщин победу в многоборье одержала итальянка Арианна Фонтана (79 очков), у Просвирновой 73 очка, а у Константиновой - 39. Изначально тренерский штаб сборной России не планировал включать Просвирнову в состав на чемпионат Европы: спортсменку, все еще восстанавливающуюся после травмы ноги, берегут для главного старта сезона - чемпионата мира. Но в результате в Турине 19-летняя россиянка проявила себя настоящим бойцом, одержав победу на 1000 м, а также став второй на "полуторке" и третьей - на 3000 м. В активе Константиновой - серебро на 3000 м и бронза на 1000 м.

Россияне добыли медали в напряженной борьбе

Глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов считает, что результат российских шорт-трекистов на европейском первенстве вполне логичен.

"Для Елистратова этот результат достаточно закономерен, - сказал он. - Все решалось в суперфинале на последней дистанции, борьба была крайне напряженной, Семен продемонстрировал все свои наилучшие качества и красиво победил. Шорт-трек - это такой вид спорта, где, за редким исключением, не бывает фаворитов. Но, безусловно, Елистратов входит в число фаворитов предстоящего чемпионата мира и будет бороться в марте за победу".

"Софья Просвирнова еще не до конца восстановилась, но последнее время она - лидер женской сборной, - добавил собеседник агентства. - В принципе, Соня могла и победить в многоборье, до победы ей не хватило буквально немного. Катя и Соня - это два лидера в нашей сборной и их места закономерны, очень рад за них".

Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан на чемпионате Европы завоевал бронзовую медаль на дистанции 500 м. Знаменитый спортсмен пропускал постолимпийский сезон, занимаясь восстановлением и лечением. По словам Кравцова, чемпионат Европы стал для шорт-трекиста подводящим, тренировочным турниром. "Виктор постепенно набирает форму, - подчеркнул Кравцов. - Думаю, в этом сезоне он еще прибавит, но главный год для Ана - следующий, олимпийский".

Закрывали программу чемпионата Европы эстафетные гонки. И если женская команда России не смогла пробиться в финал, то мужчины до последнего круга боролись за победу, лишь на последнем круге уступив золото голландцам.